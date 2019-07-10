Загиблого на Донбасі бійця, який два роки був у полоні, поховали у Дніпрі

У Дніпрі попрощалися з 42-річним Владиславом Лактіоновим - військовослужбовцем 53-ї окремої механізованої бригади.

Він загинув 7 липня увечері під час виконання бойового завдання від осколкових поранень, отриманих в результаті обстрілу поблизу смт Південне в районі окупованої Горлівки Донецької області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хороший, добрий. Він хотів, щоб був мир, щоб у сина було нормальне життя», - згадують рідні бійця.

Поховали його у Дніпрі.

У Дніпрі попрощалися з Владиславом Лактіоновим / Фото: 056.ua

Владислав Локтіонов народився 7 жовтня 1976 року. До війни працював в ТОВ «Сантехбуд». У липні 2015 мобілізований як доброволець. У травні 2016 року у понтонній переправи біля села Лобачеве Новоайдарського району Луганської області перебрався на інший берег річки, щоб забрати звідти човен, але був захоплений російськими найманцями.

У полоні боєць пробув рік і сім місяців. У грудні 2017-го був звільнений, судився з військовою частиною, доводячи, що не був дезертиром. У травні 2019 повернувся на службу. У нього залишилися мати і 8-річний син. Дружина пішла, коли Владислав перебував у полоні.