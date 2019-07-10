Російський корабель зайшов у закритий район проведення Sea Breeze 2019

Попри попередження щодо закриття району Чорного моря для проведення навчань "Sea Breeze 2019", корабель Чорноморського флоту РФ "Сметливый" зайшов у закритий для мореплавства район, де проводились стрільби корабельної артилерії.

Про це повідомляє пресцентр Командування ВМС України.

"10.07.2019 Російська Федерація в черговий раз показала своє справжнє обличчя та, нехтуючи нормами міжнародного морського права, провокувала надзвичайну ситуацію в акваторії Чорного моря. Так, незважаючи на Прибережне Повідомлення для мореплавців щодо закриття району для проведення міжнародних навчань "Sea Breeze 2019", корабель Чорноморського флоту РФ "Сметливый" близько 8 години ранку 10.07.2019 зайшов у закритий для мореплавства район, де проводились практичні стрільби корабельної артилерії морського угрупування міжнародної коаліції, провокуючи на небезпечну ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, корабель Чорноморського флоту був опитаний фрегатом "Гетьман Сагайдачний" відповідно до міжнародного протоколу, але удав, що має "проблеми зі зв'язком".

Даний факт є черговою підставою для міжнародної спільноти не сприймати Російську Федерацію, як прогнозований суб'єкт міжнародного морського права, системні порушення якого стали нормою поведінки Росії в Чорноморському регіоні, наголошують в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 по 12 липня 2019 на півдні України проходять українсько-американські навчання "Sea Breeze - 2019" . У них беруть участь майже 3 тисячі військових із 19 країн.