Окупанти п’ять разів порушили “тишу”, гатили з важкої артилерії

Російсько-окупаційні війська від початку доби 9 липня п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Сартана, Новомихайлівка, Широкине та Травневе.

Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська порушували режим тиші п'ять разів, при цьому тричі застосовуючи важке озброєння. За наявною інформацією, внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби втрат серед наших українських героїв немає”, - повідомив речник.

Гуцуляк уточнив, що з 07.00 ранку, протягом години, ворог вів артилерійський обстріл по оборонцях смт Сартани. З напрямку від окупованого села Заїченко противник здійснив 15 пострілів з артилерії калібру 122 мм. З 07.25 ворог цілив з ПТРК по захисниках Новомихайлівки.

Близько 10.00 українські оборонці Новолуганського зафіксували розриви п'яти ворожих мін 82-го калібру.

Крім того, ворог вів провокаційні прицільні обстріли вночі зі стрілецької зброї поблизу н.п. Широкиного, з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї зранку – в районі н.п. Травневого.