Окупанти зафіксували власні злочини проти цивільних та бійців під Мар'їнкою

Українські військові зафіксували обстріл позиції Об'єднаних сил поблизу Мар’їнки, який здійснювався бойовиками з житлових кварталів населеного пункту Олександрівка.

Про це повідомляє пресслужба 24 ОМБр імені короля Данила.

“На цьому відео бойовики зухвало зафіксували власні злочини проти цивільного населення та бійців, що боронять околиці Мар'їнки. Дане відео підтверджує, що незаконні збройні формування б'ють прямо з житлових вулиць н.п. Олександрівка, сподіваючись, що Збройні Сили України, піддавшись провокації, відкривають вогонь у відповідь, що дасть їм змогу далі поширювати свої брудні фейки. Враховуючи, що їм це не вдається, ми фіксуємо факти спеціального підриву бойовиками будівель цивільного населення тимчасово окупованих територій, які видаються за обстріли ЗС України для дискредитації наших підрозділів”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за кадром можна почути наскільки неадекватною є поведінка російських найманців. Українські захисники сподіваються, що ці кадри побачить передусім місцеве населення, яке проживає на тимчасово окупованих територіях, та зробить для себе висновки.

Матеріали, що підтверджують військові злочини російських окупаційних військ будуть передані до СЦКК, пообіцяли в пресслужбі.