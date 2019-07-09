Окупанти стріляють із важкої артилерії і БМП - 17 порушень “тиші”

Збройні формування РФ 17 разів порушили режим припинення вогню. З них 7 разів – із застосуванням заборонених Мінськом артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомлені.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

два рази поряд Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі неподалік Мар’їнки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

околиці Красногорівки – з великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту Пищевик – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;

поблизу Чермалика – зі станкового протитанкового гранатомету;

поряд Богданівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Читайте також: Бійці ЗСУ відповіли вогнем на обстріли окупантів із важкої артилерії

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 5 разів:

тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм;

поряд Південного – з міномету калібру 120 мм;

неподалік Майорська – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 8 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.

Як зазначається, від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл поряд Широкиного – зі стрілецької зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.