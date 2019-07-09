Окупанти стріляють із важкої артилерії і БМП - 17 порушень “тиші”
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомлені.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
тричі поблизу Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
два рази поряд Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі неподалік Мар’їнки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
околиці Красногорівки – з великокаліберного кулемету;
в районі населеного пункту Пищевик – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
поблизу Чермалика – зі станкового протитанкового гранатомету;
поряд Богданівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 5 разів:
тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм;
поряд Південного – з міномету калібру 120 мм;
неподалік Майорська – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.
В результаті ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 8 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.
Як зазначається, від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл поряд Широкиного – зі стрілецької зброї.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.