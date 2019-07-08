Бійці ЗСУ відповіли вогнем на обстріли окупантів із важкої артилерії

Станом на 19.00 8 липня російсько-окупаційні війська 8 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: два рази поблизу населеного пункту Водяне, з напрямку Ужівки – з артилерійських систем калібру 122 мм та гранатометів різних систем; поряд Лебединського, з напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї; околиці Мар'їнки, з напрямку Олександрівки – з гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: два рази в районі населеного пункту Новолуганське, з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм; поряд Південного, з напрямку Шахти ім. Гагаріна - з міномета калібру 120 мм; неподалік Майорська, з напрямку Шахти 6-7 – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.