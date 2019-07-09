Французька делегація відвідала район проведення ООС

Делегація Франції на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Ізабель Дюмон відвідала район проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях та поспілкувалася з місцевим населенням на лінії розмежування.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Французька делегація відвідала з робочим візитом район проведення ООС. Сторони обговорили реальний стан цивільно-військового співробітництва у районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, начальник відділу цивільно-військового співробітництва Об’єднаного командного пункту Об’єднаних Сил полковник Сергій Карпов зосередив увагу іноземних гостей на виконанні специфічних завдань, які щоденно виконують військовослужбовці груп цивільно-військового співробітництва.

Також делегація відвідала КПВВ “Гнутове”, де прикордонники Донецького загону зі складу Об’єднаних сил поінформували іноземних гостей про особливості роботи всіх контрольних пунктів в’їзду-виїзду в межах Донецької і Луганської областей, розповіли про порядок перетину лінії розмежування різними категоріями громадян.

Як повідомили в пресслужбі, представники делегації висловили неабияке занепокоєння щодо цивільних осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, яка, до слова, не перший раз відвідує район проведення операції Об’єднаних Сил, наголосила, що Франція і надалі підтримуватиме Україну на міжнародній арені, адже це вкрай необхідно задля збереження безпеки і відстоювання норм міжнародного права на європейському континенті.

Під час робочого візиту на Приазов’я представники французької делегації також відвідали населені пункти на лінії розмежування та поспілкувалися з місцевим населенням, повідомили в Міноборони.

Фото: mil.gov.ua