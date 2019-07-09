Поза зоною бойових дій почастішали підриви людей і техніки - штаб ООС

Командування Об'єднаних сил повідомляє про збільшення випадків підривів на невстановлених вибухових пристроях (НВП) людей та техніки у районах поза межами ведення бойових дій.

Про це інформує пресцентр штабу ООС, зазначаючи, що такі випадки, зокрема, трапляються під час пересування неперевіреними маршрутами.

«Зокрема, від вибуху НВП в районі населеного пункту Новотроїцьке постраждав громадянин України 1995 р.н. Постраждалому надано медичну допомогу та евакуйовано до лікарні ім. І. Мечникова у Дніпро. Крім того, під час переміщення у районі населеного пункту Майорськ, через спрацювання невстановлених вибухових пристроїв отримали пошкодження БТР-70 та військова вантажівка КрАЗ. Один військовослужбовець отримав термічні опіки. У важкому стані доставлений до лікувального закладу. Йому надається необхідна медична допомога», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в районі Новобахмутівки під час слідування на вантажному автомобілі КамАЗ через детонацію НВП отримали травми двоє військовослужбовців Нацгвардії зі складу Об'єднаних сил. Їх госпіталізовано.

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У звязку з цим командування Об'єднаних сил нагадує про дотримання заходів мінної безпеки, обов'язкових для цивільних осіб та військовослужбовців під час переміщення пішки чи автомобільним транспортом у районах ведення бойових дій та поза ними.

«Нагадуємо, що у землі досі можуть бути не здетоновані боєприпаси, або інші завчасно не виявлені вибухові пристрої, що можуть спричинити небезпеку для життя та здоров'я. Користуйтесь виключно перевіреними шляхами сполучення. Про всі підозрілі предмети, повідомляйте представників ООС», - зазначається в повідомленні.

Фото: ООС