У пунктах пропуску на лінії розмежування очікують 235 авто
Укрінформ
У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 235 автомобілів.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/40; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 15/50; "Гнутове" – 20/30", - йдеться у повідомленні.
Упродовж минулої доби КПВВ перетнули 33,2 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів, додали у відомстві.