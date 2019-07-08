У пунктах пропуску на лінії розмежування очікують 235 авто

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 235 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба. "Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/40; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 15/50; "Гнутове" – 20/30", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Окупанти гатять зі 122 калібру і танків, один боєць загинув Упродовж минулої доби КПВВ перетнули 33,2 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів, додали у відомстві.