Окупанти гатять зі 122 калібру і танків, один боєць загинув

"Зокрема, окупанти відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, озброєння танків, мінометів калібру 120 та 82 мм. Окрім того, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: тричі поблизу Широкиного – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля Богданівки – з озброєння БМП; тричі неподалік Водяного – з озброєння танків, протитанкових гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї; двічі околиці Красногорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; у районі населеного пункту Пищевик – з гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів: двічі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм; біля Попасної – з міномета калібру 120 мм; неподалік Золотого-4 – з міномета калібру 120 мм; околиці Майорська – з протитанкового ракетного комплексу; поблизу Південного – з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, ще один – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 7 липня двох окупантів знищено.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: біля Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі - неподалік населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.