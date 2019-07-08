На Донбасі окупанти поранили мирного мешканця

У результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями селища Новгородського травмований чоловік.

Про це інформує пресцентр штабу ООС із посиланням на СЦКК.

“Не зважаючи на Мінські домовленості, збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують обстрілювати мирні населені пункти на сході України... Бойовики обстріляли селище Новгородське. Відомо, що вогонь противник вів з окупованої Горлівки”, - йдеться в повідомленні.

За фактом обстрілу спостережна група української сторони СЦКК здійснила фотофіксацію. В результаті розриву мін калібру 82 мм пошкоджені вікна у приватному будинку на вулиці Слов’янській та поранено чоловіка 1941 року народження.

Як зазначається, ворожа міна розірвалася за декілька метрів від його будинку. Зараз постраждалий перебуває у лікарні Торецька.

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“Висновок може бути один – противник знову порушує всі можливі норми міжнародного гуманітарного права. Страждає цивільне населення”, - наголошується в повідомленні.