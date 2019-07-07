Російські окупанти обстріляли Травневе з РПГ

Противник, застосувавши РПГ, обстріляв населений пункт Травневе.

Про це повідомляє прес-центр Об’єднаних сил.

"Сьогодні, 7 липня, близько 7 ранку, збройні формування Російської Федерації та її найманці здійснили обстріл Травневого, застосувавши при цьому ручний протитанковий гранатомет. Встановлено, що вогонь бойовики вели з позиції поблизу населеного пункту Гольмівський", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час здійснення фотофіксації на вулиці Центральна 27 офіцери спостережної групи УС СЦКК виявили пошкодження воріт саме в результаті влучання ворожої гранати від РПГ-7, яка не розірвалася.

У штабі переконані, що противник свідомо не дотримується Мінських домовленостей, оскільки продовжує обстрілювати населені пункти, порушуючи всі існуючі норми міжнародного гуманітарного права.