В Одесі показали нову українську розробку - десантно-штурмові “Кентаври”

В Одесі показали два нових десантно-штурмові катера проєкту 58503 «Кентавр».

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

"Під час урочистостей до Дня військово-морських сил на морському вокзалі в Одесі показали нову українську розробку – два десантно-штурмові катери проєкту 58503 («Кентавр»), обладнані реактивною системою залпового вогню і бойовими модулями. Судна були спущені на воду на київському суднобудівному заводі «Кузня на Рибальському». Вони обладнані реактивною системою залпового вогню і бойовими модулями", - йдеться у публікації.

Зазначається, що кілька місяців тому катери прибули до Одеси, і з того часу проходять державні випробування.

"Судна мають бути передані морській піхоті. На вшанування пам’яті загиблих морпіхів – старшого прапорщика Олександра Яхновського і молодшого сержанта Сергія Сонька, і на прохання місцевих громад, звідки родом загиблі, зазначені судна отримали назви «Малин» і «Станіслав». На урочистій церемонії був присутнім президент України Володимир Зеленський, а також рідні 24 полонених моряків", - повідомляє видання.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі проходить українсько-американське командно-штабне навчання Sea Breeze – 2019. У період з 1 по 12 липня 2019 року в навчаннях Sea Breeze – 2019 візьмуть участь майже 3 тис. військовослужбовців з України та ще 18 країн. Навчання проходять у чотири етапи. Основні зусилля під час навчань спрямовуються на відпрацювання контролю та захисту морських комунікацій, важливої берегової інфраструктури.

Старший прапорщик Олександр Яхновський (24 жовтня 1974 — 18 липня 2016) та молодший сержант Військово-Морських Сил Збройних Сил України Сергій Сонько (16 грудня 1993 - 8 січня 2017) - учасники бойових дій на Донбасі, обидва посмертно нагороджені орденами «За мужність» III ступеня.