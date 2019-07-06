На Донбасі окупанти гатять із мінометів і гранатометів, втрат немає

У суботу з початку доби російські окупаційні війська сім разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, втрат серед українських військовослужбовців не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Широкине, з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї; біля Лебединського, з напрямку Саханки – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; околиці Мар’їнки, з напрямку Трудівського – з міномета калібру 82 мм; у районі населеного пункту Павлополь, з напрямку Українського – з автоматичного гранатомета; неподалік Богданівки, з напрямку Петрівського – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські військові формування здійснили два обстріли позицій Об'єднаних сил: у районі населеного пункту Хутір Вільний, з напрямку Золотого-5 – з міномета калібру 82 мм та гранатометів різних систем; біля Новотошківського, з напрямку Донецького - з мінометів калібру 120 та 82 мм.

“Внаслідок ворожих обстрілів втрат з українськиої сторони не зафіксовано. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються”, - зазначили у штабі ООС.