У Мар’їнці, Красногорівці та у Волноваському районі Донеччини рятувальники відновлюють житло, пошкоджене внаслідок артилерійських обстрілів з боку російських окупантів, вже завершили ремонт 234 будинків.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

«На Донеччині рятувальники ДСНС продовжують відновлювати житлові будинки, що постраждали через обстріли... Всього ж з початку проведення відновлювальних робіт бійці ДСНС вже завершили ремонт за 234 адресами у містах Мар’їнка та Красногорівка, а також у Волноваському районі», - йдеться у повідомленні.

На Донеччині відремонтували 234 будинки, пошкоджені обстрілами окупантів/Фото: ДСНС

Зазначається, що, зокрема, 3 липня рятувальники Донеччини проводили ремонтні роботи у селах Бердянське та Лебединське Волноваського району, загалом бійці ДСНС проводили відновлювальні роботи за двома адресами.

В управлінні нагадали, що регулярні обстріли з боку російських військових формувань завдали масштабних збитків громадянам, сотні домівок пошкоджено мінами та снарядами.

У результаті бойових дій, що не вщухають на території Донецької області, страждають не лише військові, але і цивільне населення. Чисельні обстріли залишили без даху над головою сотні сімей. Для того, щоб громадяни змогли повернутися до нормального життя, рятувальники ДСНС проводять відновлювальні роботи пошкодженого в результаті бойових дій житла.

Фото: ДСНС