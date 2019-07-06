Полторак представив нового командувача ОК

Полторак представив нового командувача ОК "Південь"

Відео
Укрінформ
Міністр оборони України Степан Полторак під час робочої поїздки до Одеської області представив особовому складу оперативного командування "Південь" нового командувача — генерал-майора Ігоря Палагнюка.

Про це повідомляє МОУ.

"Сьогодні, 6 липня, міністр оборони України Степан Полторак представив особовому складу оперативного командування "Південь" нового командувача цього органу військового управління – генерал-майора Ігоря Палагнюка. Офіцер пройшов шлях від командира взводу до начальника Головного командного центру Збройних сил України і є безпосереднім учасником бойових дій на сході України", - йдеться в повідомленні.

Представляючи нового командувача оперативного командування "Південь", Полторак висловив тверде переконання, що генерал-майору Палагнюку вдасться зробити все можливе для того, щоб оперативне командування було більш спроможним та підготовленим.

"Головним у вашій службі має бути людина. Маючи сучасну техніку, озброєння і належну професійну підготовку, але не маючи духу й гарних відносин у колективі та поваги до кожного військовослужбовця, вам точно не досягти перемоги і успішного виконання завдань. Я вітаю вас з призначенням на посаду командувача ОК "Південь" і бажаю успіхів та наснаги", - наголосив міністр оборони України.

Читайте також: Полторак призначив командувача сил логістики ЗСУ

Глава оборонного відомства визначив перспективні завдання новопризначеному командувачу в подальшій службі як у місцях постійної дислокації, так і в ході виконання бойових завдань на сході України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-