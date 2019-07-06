Полторак представив нового командувача ОК "Південь"

Міністр оборони України Степан Полторак під час робочої поїздки до Одеської області представив особовому складу оперативного командування "Південь" нового командувача — генерал-майора Ігоря Палагнюка.

Про це повідомляє МОУ.

"Сьогодні, 6 липня, міністр оборони України Степан Полторак представив особовому складу оперативного командування "Південь" нового командувача цього органу військового управління – генерал-майора Ігоря Палагнюка. Офіцер пройшов шлях від командира взводу до начальника Головного командного центру Збройних сил України і є безпосереднім учасником бойових дій на сході України", - йдеться в повідомленні.

Представляючи нового командувача оперативного командування "Південь", Полторак висловив тверде переконання, що генерал-майору Палагнюку вдасться зробити все можливе для того, щоб оперативне командування було більш спроможним та підготовленим.

"Головним у вашій службі має бути людина. Маючи сучасну техніку, озброєння і належну професійну підготовку, але не маючи духу й гарних відносин у колективі та поваги до кожного військовослужбовця, вам точно не досягти перемоги і успішного виконання завдань. Я вітаю вас з призначенням на посаду командувача ОК "Південь" і бажаю успіхів та наснаги", - наголосив міністр оборони України.

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Глава оборонного відомства визначив перспективні завдання новопризначеному командувачу в подальшій службі як у місцях постійної дислокації, так і в ході виконання бойових завдань на сході України.