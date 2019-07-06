Полторак призначив командувача сил логістики ЗСУ

Міністр оборони України Степан Полторак під час робочої поїздки до Одеської області призначив нового командувача сил логістики ЗС України генерал-лейтенанта Олега Вишнівського.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Під час робочої поїздки до Одеської області, Міністр оборони України Степан Полторак призначив нового командувача сил логістики ЗС України генерал-лейтенанта Олега Вишнівського", - йдеться в повідомленні.

Зі слів міністра, це дуже відповідальна посада, тому що це напрямок, на якому потрібно багато що зробити. Генерал-лейтенант Вишнівський має певний досвід виконання завдань як на командних, так і штабних посадах.

"Він пройшов практично шлях від лейтенанта до генерал-лейтенанта, займаючи різні посади і маючи відповідну підготовку і освіту. Проте, на моє глибоке переконання, головним є не те, що він має відповідну освіту, а те, що має практичний досвід. Він знає, які проблеми є в силах логістики, адже був командувачем ОК "Південь". Людина, яка знає проблеми знизу і теоретично знає, як це зробити. Переконаний, що він точно це зробить", – зазначив міністр оборони України.

Олег Вишнівський з серпня 2004 року був начальником штабу — першим заступником командира 30-ї окремої механізованої бригади. Був першим заступником начальника Озброєння Збройних Сил України.

З листопада 2017 року — командувач військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних Сил України.

Фото: mil.gov.ua