Полторак призначив командувача сил логістики ЗСУ
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Під час робочої поїздки до Одеської області, Міністр оборони України Степан Полторак призначив нового командувача сил логістики ЗС України генерал-лейтенанта Олега Вишнівського", - йдеться в повідомленні.
Зі слів міністра, це дуже відповідальна посада, тому що це напрямок, на якому потрібно багато що зробити. Генерал-лейтенант Вишнівський має певний досвід виконання завдань як на командних, так і штабних посадах.
"Він пройшов практично шлях від лейтенанта до генерал-лейтенанта, займаючи різні посади і маючи відповідну підготовку і освіту. Проте, на моє глибоке переконання, головним є не те, що він має відповідну освіту, а те, що має практичний досвід. Він знає, які проблеми є в силах логістики, адже був командувачем ОК "Південь". Людина, яка знає проблеми знизу і теоретично знає, як це зробити. Переконаний, що він точно це зробить", – зазначив міністр оборони України.
Олег Вишнівський з серпня 2004 року був начальником штабу — першим заступником командира 30-ї окремої механізованої бригади. Був першим заступником начальника Озброєння Збройних Сил України.
З листопада 2017 року — командувач військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних Сил України.
Фото: mil.gov.ua