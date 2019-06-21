ЗСУ отримає ракетний комплекс “Нептун” наступного року

Ракетний комплекс “Нептун” буде прийнятий на озброєння ЗСУ в наступному році після завершення випробувань, які фінішують до кінця 2019 року.

Про це заявив під час брифінгу міністр оборони України Степан Полторак, який перебуває у Харкові з робочим візитом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Буквально два тижні тому ми завершили державне випробування “Вільхи-Р” (ракетний комплекс із касетною бойовою частиною ракети — ред.), через два місяці ми маємо провести державне випробування систем залпового вогню і боєприпасів до неї “Вільха-М (ракетний комплекс підвищеної точності з дальністю враження цілі до 130 км — ред.), і до кінця року ми маємо завершити державне випробування ракетного комплексу “Нептун”, який буде прийнятий на озброєння і, сподіваюсь, що з наступного року він увійде в державне оборонне замовлення, і ми замовимо перші комплекси для ЗСУ”, - повідомив міністр.

Відповідаючи на питання щодо перспектив виробництва танків “Оплот” на Харківському заводі ім. Малишева, Полторак наголосив, що для того, аби танк став на озброєння, харківське підприємство повинно провести заміщення запчастин, які раніше поставлялись з Російської Федерації. Лише після цього Міноборони готове буде закупити нову сучасну техніку, пообіцяв міністр.