Полторак сказав, коли підпише наказ про прийняття на озброєння РСЗВ "Вільха"

Державне випробування системи і реактивного боєприпасу до нього «Вільха-Р» пройшли успішно і найближчим часом буде підписано наказ щодо поставки на озброєння ЗСУ комплексу і боєприпасу.

На цьому наголосив міністр оборони України Степан Полторак, йдеться у повідомленні Міноборони.

"Після відпрацювання акту і завершення розгляду всіх аспектів випробування, я планую в найближчий час підписати наказ щодо поставки на озброєння Збройних Сил України і комплексу, і боєприпасу", — зазначив Полторак.

За його словами, особливості системи і боєприпасу в тому, що по-перше, вона значно перевищує тактико-технічні характеристики таких типів закордонного виробництва. По-друге, з’явилась можливість коригувати траєкторію польоту, значно підвищилася точність цього боєприпасу.

"Важливо, що комплектуючі як для системи, так і для боєприпасу — повністю українського виробництва", - наголосив міністр.

Він додав, що до кінця року планується завершити державні випробування боєприпасів «Вільха-М» і крилатої ракети «Нептун», не лише ракети, а й в цілому комплексів.

«Це дуже важлива задача. Ми визначаємо необхідні ресурси для того, щоб максимально забезпечити можливості нашого Київського конструкторського бюро «ЛУЧ», - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк та міністр оборони Степан Полторак взяли участь у випробуваннях ракетного комплексу «Вільха»