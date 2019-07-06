Sea Breeze: міжнародний загін водолазів шукав вибухівку біля узбережжя Одеси

Військові водолази з шести країн на навчаннях Sea Breeze-2019 зосередили свою увагу на пошуку, огляді та знешкодженні вибухонебезпечних предметів під водою.

Про це повідомляє прес-служба МОУ.

"Для проведення водолазних тренувань у відкритому морі було завчасно розгорнуто спеціальний водолазний полігон. Для виявлення та ідентифікації вибухонебезпечних предметів американська сторона надала різноманітне новітнє спорядження, за допомогою якого можна розміновувати боєприпаси, а також обстежувати об’єкти під водою. Дайвери з Румунії забезпечили загін спеціальним малогабаритним сканером, який виявляє міни і вибухові компоненти. Латвійські військові доставили для робіт у відкритому морі керований підводний локатор бокового огляду, що сканує морське дно в радіусі ста метрів і здатний виявляти міни та шукати затонулі предмети", - зазначив керівник водолазного компоненту навчань Sea Breeze-2019 капітан 1 рангу Олексій Нестеров.

За його словами, підводний локатор передає всю інформацію на поверхню моря в режимі реального часу і може перебувати під водою протягом десяти годин.

Як уточнив капітан 1 рангу, у зоні кризової ситуації, за легендою навчань, було помічено в морі ворожий об'єкт, що зумовило високу ймовірність мінування водних шляхів. З урахуванням цього, командування створило міжнародний загін водолазів і поставило завдання: виявити, дослідити та ідентифікувати вибухонебезпечні предмети і, за необхідності, ліквідувати чи здійснити його буксирування на безпечну відстань.

Міжнародний загін водолазів на «Сі Бриз-2019» шукав вибухівку / Фото: mil.gov.ua

Нестеров нагадав, що учасники загону водолазів спілкувалися під водою спеціальною мовою жестів, для чого перед зануренням з ними проводили брифінг для уточнення деяких питань, пов'язаних з мовою жестів.Міжнародний загін водолазів — учасників Sea Breeze-2019 шукав вибухівку в морі біля узбережжя Одеси.

"Наразі ми отримали чудову можливість навчитися працювати на новітньому водолазному обладнанні, щоб у майбутньому, сподіваюсь, уже використовувати його у своїй повсякденній діяльності", - підсумував капітан 1 рангу Нестеров.