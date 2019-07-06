Зону ООС відвідали румунські журналісти

У районі проведення ООС працює іноземна делегація представників мас-медіа Румунії.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Упродовж п’яти останніх років Румунія, як член Євросоюзу та НАТО, - підтримує нашу державу у боротьбі із зовнішньою агресією. Але останні результати голосування в ПАРЄ свідчать про те, що час від часу європейцям все ж варто нагадувати про реальні загрози із боку Росії. Тому сьогодні у районах проведення операції Об’єднаних сил працювала іноземна делегація представників мас-медіа Румунії", - йдеться у повідомленні.

В ході візиту іноземні журналісти відвідали одну із бойових частин оперативно-тактичного угруповання «Північ», воїни якої героїчно боронять Україну під Луганським, що на Донеччині.

Командування та офіцери управління проінформували іноземних журналістів про поточну ситуацію на передовій, показали докази присутності військ агресора на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей України, відповіли на ряд запитань, котрі цікавили журналістів.

Під час цього візиту делегація побувала на одній із передових позицій у зоні відповідальності ОТУ «Північ», відвідала оновлений дитячий садок у селищі Луганське, поспілкувалася з бійцями та місцевими жителями.

Іноземних гостей вразили мужність українських воїнів і наполегливість у зусиллях Об'єднаних сил, які спрямовані на допомогу людям та створення безпечних умов для розвитку цього регіону.

Фото: штаб ООС, Фейсбук