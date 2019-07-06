Біля Станиці знову помітили бойовиків з пов'язками СЦКК

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 4 липня на ділянці розведення сил біля Станиці Луганської присутність кількох членів збройних формувань із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК".

Про це йдеться в опублікованому в п’ятницю звіті СММ ОБСЄ.

"Удень 4 липня на ділянці розведення команда місії бачила до 6 членів збройних формувань (в усіх були сині нарукавні пов'язки з написом "СЦКК"), які стояли між блокпостом збройних формувань на південь від мосту біля Станиці Луганської та колишньою передової позицією збройних формувань на південь від дерев'яних конструкцій над зруйнованою частиною мосту. На колишній передовій позиції збройних формувань спостерігачі також бачили члена збройних формувань у камуфляжному одязі", - йдеться у звіті.

Окремо зазначається, що у другій половині дня 3 липня на ділянці розведення та на північ від мосту поблизу Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) команда СММ бачила двох співробітників ДСНС України та трьох осіб у цивільному одязі (які заявили, що є співробітниками МВС), котрі за допомогою вантажівки та крана продовжували демонтаж бетонних блоків на колишній передовій позиції ЗСУ.

Уранці 4 липня спостерігачі констатували, що бетонні блоки були прибрані, а також бачили, що 17 робітників у цивільному одязі очищували цю ділянку за допомогою трактора, прибирали пісок і зрізали дерева.

У другій половині дня команда місії відзначила: позиції ЗСУ на західній стороні дороги, що веде до мосту в Станиці Луганській, приблизно за 50 м на південний захід від КПВВ, демонтували. Того ж дня спостерігачі бачили, що співробітники ДСНС зрізали дерева та косили траву вздовж дороги на ділянці розведення, на північ від колишньої передової позиції ЗСУ.

Як повідомляв Укрінформ, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 4 липня заявив, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками з написами "СЦКК", зафіксована раніше місією ОБСЄ на непідконтрольній уряду території біля Станиці Луганської, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування. Цимбалюк зазначив, що РФ односторонньо і безпідставно вивела своїх офіцерів з цієї двосторонньої структури - і зараз ніхто, включаючи представників незаконних збройних формувань, не має права замінювати їх.