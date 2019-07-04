Українські дипломати не допустили екстрадиції з Польщі до Росії ветерана АТО

Українські дипломати у Варшаві запобігли екстрадиції до Росії з Польщі громадянина України, який був учасником АТО.

Про історію українця, екстрадицію якого вимагала Росія за ненавмисне вбивство на території РФ в 2005 році, в інтерв'ю Укрінформу розповіла керівник консульського відділу Посольства України в Польщі Світлана Криса.

"Півтора року нам довелося боротися за нашого громадянина, щоб його не передавали до РФ. Ми мали усвідомлення того, що з ним могло б бути, якби він потрапив на територію Росії. Це був би перший такий випадок, коли учасника АТО з території європейської країни могли передати Росії. Відтак, ми активно включилися у його захист", - розповіла консул.

За її словами, громадянин України був затриманий у листопаді 2017 року на українсько-польському кордоні згідно з ордером на арешт на запит РФ. Він звинувачувався у ненавмисному вбивстві, яке було вчинено на території Росії у 2005 році.

Консул зауважила, що з моменту злочину минуло більше ніж 12 років, а російська сторона зацікавилася чоловіком лише багато років по тому. Згодом українські дипломати з’ясували, що цей громадянин був учасником АТО і мав посвідчення учасника бойових дій. Відтак, було проведено зустрічі з першим заступником міністра юстиції, омбудсменом Польщі. У результаті цих перемовин українським дипломатам вдалося переконати польську сторону подати касаційну скаргу до Верховного суду Польщі на рішення судів перших двох інстанцій про передачу українця Росії – рішення було скасовано і направлено для нового розгляду до судів першої та другої інстанцій.

"Росія протягом 6 місяців так і не змогла надати доказів у кримінальній справі й аргументів – чому Польща мала б передати цю особу Росії. У травні, за рішенням польського суду, українця було звільнено з-під варти, він перебував у пенітенціарному закладі 1,5 року", - наголосила Криса.

Вона додала, що українець вже повернувся до України.