КПВВ "Гнутове" в районі проведення операції Об'єднаних сил відвідала грузинська делегація на чолі із заступником міністра вимушено переміщених з окупованих територій осіб, охорони здоров'я та соціальних справ Грузії.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Делегати з Грузії, що у владних структурах своєї країни займаються соціальними питаннями вимушено переміщених осіб, вирішують питання з дотриманням їх прав та намагаються допомогти постраждалим від ворожої агресії на їх території, ознайомились з особливостями функціонування контрольного пункту "Гнутове", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, іноземні гості відзначили комфортні умови для громадян, які перетинають КПВВ, швидкість контрольно-перевірочних операцій.

КПВВ "Гнутове" відвідала делегація Грузії // фото: пресцентр штабу ООС

Водночас члени делегації отримали інформацію про проблеми з перетином лінії розмежування з боку ТОТУ та насильницькі дії бойовиків відносно примусу цивільних осіб оформлювати фейкові "документи" неіснуючих "республік" та перепони для виїзду молоді, яка планує вступати до ВУЗів на контрольованій українським урядом території.

За інформацією пресслужби, помічник начальника Донецького прикордонного загону з міжнародного співробітництва Денис Кваша розповів про обстріли території КПВВ. Також він зазначив, що саме військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил на пунктах в'їзду-виїзду ведуть активну боротьбу зі спробами проникнення на контрольовану територію диверсійно-розвідувальних груп, представників незаконних збройних формувань, переміщення зброї, боєприпасів та засобів терору. Представники грузинської делегації у свою чергу поділилися власним досвідом протистояння російській агресії та наголосили на необхідності постійної всебічної допомоги особам, що лишилися на тимчасово окупованих територіях України.