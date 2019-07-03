Жителі Макіївки передали знімки колони російського комплексу "Зоопарк-1" - InformNapalm

Жителі окупованої Макіївки передали волонтерам-розслідувачам важливі фотодокази російської військової агресії проти України, зокрема фото колони російського комплексу 1Л259 «Зоопарк-1».

Про це повідомляє спільнота InformNapalm.

"Один з жителів окупованої Макіївки вже вийшов на контакт з нами і передав багато нових фото, на яких було зафіксовано рух всієї колони комплексу (“Зоопарк-1” - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, 24 жовтня 2014 року по трасі H-21 через окуповану Макіївку рухалася колонна з технікою. В кадр відеореєстратора одного з місцевих мешканців потрапив і російський радіолокаційний комплекс артилерійської розвідки та цілевказання 1Л259 “Зоопарк-1”.

В InformNapalm наголосили, що ці фото - перший з відомих випадків фіксації всього комплексу, до складу якого входять: радіолокаційна станція 1Л259 на шасі МТ-ЛБу, машина технічного обслуговування (МТО, 1І30) на автомобілі "Урал-43203" для проведення регламентних і ремонтних робіт, електростанція ЕД30-Т230П-1 РПМ1 на причепі 2-ПН-2.

Волонтери спільноти провели геолокацію отриманих знімків, а також ідентифікацію техніки комплексу. Зокрема, тактичний знак на дверцятах автомобіля "Урал-43203" майже ідентичний одному з тактичних знаків 136-ї ОМСБр ЗС РФ (в/ч 63354 м. Буйнакськ, Дагестан). Єдина відмінність – його зеркальне положення, але це можна пояснити перевернутим трафаретом при нанесенні.

Зазначається, що у сучасних російських бригадах комплекс “Зоопарк-1” входить до складу батареї управління і артилерійської розвідки, де за штатом має бути 3 такі комплекси. "До складу 136-ї ОМСБр також входить батарея управління і артилерійської розвідки, тому у нас є підстави вважати, що комплекс “Зоопарк-1”, який помічений у Макіївці, був відправлений саме зі штату цієї бригади, ймовірно разом з технічними фахівцями цієї бригади", - наголошують в InformNapalm.

Крім того, повідомляється, що волонтери неодноразово фіксували техніку та військовослужбовців 136-ї ОМСБр ЗС РФ на окупованому Донбасі. Наприклад, було помічено їхню машину мобільної радіостанції Р-166-0.5 «Артек», бронеавтомобілі «Тигр-М» з тактичним знаком 136-ї ОМСБр.

Відомо, що у серпні 2014 року підрозділи 136 ОМСБр ЗС РФ брали участь у боях за Луганський аеропорт.

"Загалом ми зібрали більше 14 епізодів, по яких були написані розслідування щодо виявлення військовиків або техніки 136-ї ОМСБр ЗС РФ на Донбасі", - зазначають в InformNapalm.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на InformNapalm, у Мережі було виявлено фотодокази того, що Росія ще у 2014 році поставляла на окуповану частину Донбасу радіолокаційні комплекси артилерійської розвідки та цілевказання 1Л259 “Зоопарк-1”.

Фото: informnapalm.org