На Донбасі окупанти 25 разів порушили "тишу", двоє бійців загинули

Збройні формування Росії за минулу добу 25 разів порушили режим припинення вогню, з них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: п’ять разів поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, снайперський вогонь та стрілецька зброя; тричі біля Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм; неподалік Мар'їнки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем; три рази в районі населеного пункту Новоселівка Друга – з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП та автоматичних гранатометів; околиці Лебединського – зі 120 мм міномета; неподалік Опитного – з великокаліберного кулемета; біля Пісок – з підствольного гранатомета;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 10 разів: поблизу Новоолександрівки – з міномета калібру 120 мм; три рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів; район населеного пункту Зайцеве – з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета; двічі біля Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; околиці Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; біля населеного пункту Новгородське - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

У результаті ворожих обстрілів двое українських військовослужбовців загинули, ще двоє - отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 1 липня трьох окупантів знищено та ще п'ятьох поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції українських захисників були обстріляні один раз: поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: біля населеного пункту Новолуганське – з міномета калібру 82 мм.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.