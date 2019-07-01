У Херсоні сумують за загиблою в зоні ООС медиком Шевченко

Серед загиблих у результаті ворожого обстрілу в зоні ООС санітарного автомобіля військовослужбовців - херсонка Ірина Шевченко. Херсонці у соцмережах відреагували на новину про загибель землячки, яку багато хто знав особисто як волонтерку та активістку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогоді не стало нашої Кобзарика... нашої Ірини Шевченко...» - написав уFacebook херсонський волонтер та журналіст Сашко Карпенко.

Як він зазначив, з Іриною Шевченко ніколи не доводилося сумувати, вона завжди вміла підтримати веселим словом, а коли потрібно - то й вилаяти.

Вони разом з Іриною були волонтерами херсонського загону швидкого реагування «Влад» Товариства Червоного Хреста України, цей загін створено у 2014 році. Потім Ірина Шевченко підписала контракт і пішла служити у ЗСУ.

Волонтерка Наталя Бреус згадує уFacebook, що доля звела їх з Іриною Шевченко на адмінмежі з Кримом. Ірина Шевченко рвалася на фронт, у 2015 році підписала контракт і її домівкою стала 36-а бригада. «Телефонують хлопці з бату, ридають. Вони сьогодні втратили не лише побратима, вони втратили сестру, маму, друга», - написала волонтерка. Вона також повідомила, що у загиблої залишилась сестра.

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Херсонець, лікар Ігор Осауленко, який також служить у ЗСУ, особисто знав Ірину Шевченко. «Ми з нею були в одній волонтерській організації у нашій «Херсонській чайці». Потім вона пройшла вишкіл з медичної допомоги і підписала контракт з морською піхотою», - зазначив Осауленко.

Він розповів, що також ніс службу саме в тому районі, де загинула Ірина. «На цьому Водяному вони нас замінили. Ще місяця не пройшло. Коли ми там були, у лютому, наш "Хаммер" також потрапив під обстріл, але ми встигли вискочити з нього. Обійшлося, пощастило тоді», - розповів кореспондентові Укрінформу Ігор. Світлину розстріляного тоді санітарного автомобіля він викладав пізніше, коли це стало можливо, у соцмережах.

Як повідомило у FacebookКомандування Об'єднаних сил, сьогодні, під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, рятуючи життя пораненого побратима, загинули внаслідок ворожого обстрілу військовослужбовці Морської піхоти України: водій санітарного автомобіля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик, кавалер ордену "За Мужність" сержант Ірина Шевченко.

Санітарний автомобіль, в якому військові медики слідували на одну з передових позицій для евакуації пораненого побратима, був підступно розстріляний бойовиками з протитанкового ракетного комплексу.

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів належним чином відреагувати на обстріл санітарного авто у Водяному, внаслідок якого двоє українських військовослужбовців загинули і один був поранений.