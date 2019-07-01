Розведення сил у Станиці демонструє можливість прогресу – Маас

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас переконаний, що успішно завершене розведення сил у районі Станиці Луганської демонструє можливість прогресу та дає надії на пошук миру.

Про це йдеться у його заяві для преси, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Цей успіх також демонструє, що прогрес на Сході України можливий. І це є той проблиск надії на пошук миру", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства ФРН.

Він назвав розведення сил в районі Станиці Луганської важливим кроком.

"На цей конкретний вклад з покращення ситуації на місцях ми сподівалися вже давно. Добре, що сторони підтримали імпульс України з цього приводу", - сказав він.

Німецький міністр вказав на важливість використання розведення сил як основи для подальших кроків з імплементації Мінських домовленостей та в рамках мирного врегулювання конфлікту, "особливо стосовно зобов’язань сторін щодо стійкого припинення вогню".