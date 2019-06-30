Окупанти випустили 38 мін по позиціях ЗСУ на Донбасі

"Від початку цієї доби в районі проведення операції зафіксовано вісім збройних провокації з боку російсько-окупаційних військ. При цьому противник вже встиг застосувати, у тому числі, міномети заборонених калібрів", - сказав він.

Як зазначається, в бік українських позицій противником було випущено 38 мін 120-го та сім боєприпасів 82-го калібрів.

"Під ворожий вогонь вночі та вранці потрапляли позиції підрозділів Об’єднаних сил біля н.п. Луганське та Новолуганське, а також Мар’їнка, Лебединське, Широкине, Опитне і Павлопіль", - додав Мотузяник.

Він зазначив, що українські військові відкривали у відповідь вогонь тричі, "аби змусити противника припинити обстріли".

Бойових втрат у лавах українських військ з початку цієї доби немає.