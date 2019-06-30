Окупанти 31 раз порушили "тишу", двоє бійців поранені
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
“Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Гранітного – з мінометів калібру 120 мм;
- тричі біля Опитного – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових керованих ракет, гранатометів різних систем;
- неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем;
- двічі в районі населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- околиці Авдіївки – зі станкового протитанкового гранатомета;
- двічі неподалік Верхньоторецького – з мінометів калібру 82 мм;
- двічі поблизу Красногорівки – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- околиці Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
- в районі населеного пункту Новоселівка Друга – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
- поряд із Кам'янкою – з міномета калібру 120 мм;
- неподалік Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета;
- околиці Широкиного – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 13 разів:
- двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- чотири рази околиці Майорська – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- п’ять разів неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поблизу Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм;
- у районі населеного пункту Залізне – з протитанкового ракетного комплексу.
У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один - бойову травму. На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 29 червня двох окупантів знищено та одного поранено.
Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 120 мм.
“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.