Окупанти 31 раз порушили "тишу", двоє бійців поранені

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню. З них 15 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

“Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Гранітного – з мінометів калібру 120 мм;

тричі біля Опитного – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових керованих ракет, гранатометів різних систем;

неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем;

двічі в районі населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

околиці Авдіївки – зі станкового протитанкового гранатомета;

двічі неподалік Верхньоторецького – з мінометів калібру 82 мм;

двічі поблизу Красногорівки – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

околиці Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

в районі населеного пункту Новоселівка Друга – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

поряд із Кам'янкою – з міномета калібру 120 мм;

неподалік Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета;

околиці Широкиного – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 13 разів:

двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

чотири рази околиці Майорська – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

п’ять разів неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм;

у районі населеного пункту Залізне – з протитанкового ракетного комплексу.

Читайте також: Окупанти скидають з дронів гранати з детонатором миттєвої дії

У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один - бойову травму. На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 29 червня двох окупантів знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 120 мм.

“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.