Окупанти скидають з дронів гранати з детонатором миттєвої дії

Російсько-окупаційні війська використовують безпілотні літальні апарати для скидання гранат ВОГ-17М на оборонні укріплення підрозділів Об’єднаних сил поблизу Маріуполя.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

“Противник використовує безпілотні літальні апарати для скидання гранат ВОГ-17М на оборонні укріплення підрозділів Об’єднаних сил, намагаючись застати військовослужбовців ЗС України зненацька. Такі дії окупанта є доволі небезпечними, тож українські захисники — оборонці Маріуполя, ведуть посилене спостереження та вживають дієвих заходів з метою боротьби з ворожими квадрокоптерами”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією бійців, яких цитує прес-служба, ворожі обстріли нерідко є хаотичними і безглуздими, коли противник стріляє практично з усього наявного у нього піхотного озброєння. У випадку ж, коли ворог цілеспрямовано починає обстрілювати позиції Об'єднаних сил або намагається пройти через певну ділянку поблизу українських позицій, українські захисники миттєво придушують ворожий вогонь та припиняють будь які спроби ворога прорвати оборону.

Як зазначається, аби уберегтися від ворожого вогню, українські бійці постійно облаштовують оборонні позиції та створюють нові.