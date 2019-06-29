Окупанти на Донбасі застосовують артилерію та 120-мм міномети, втрат немає

Російсько-окупаційні війська з опівночі станом на 12.00 29 червня здійснили сім збройних провокацій проти українських військовслужбовців, бойових втрат у лавах Об'єднаних сил не обліковано.

Про це під час брифінгу у суботу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

“Від початку поточної доби станом на 12.00 в районі проведення операції зафіксовано сім збройних провокації з боку російсько-окупаційних військ. Противник активно застосовує міномети заборонених калібрів, а також ствольну артилерію... Бойових втрат у лавах наших військ упродовж поточної доби не обліковано”, - поінйформував речник.

За його словами, більшість обстрілів зафіксовано сьогодні на Луганському напрямку. Під вогонь від початку поточної доби чотири рази потрапляли позиції українських військ біля Новолуганського. Починаючи з ночі і до ранку окупанти витратили 38 артилерійських снарядів калібру 122 мм, два десятки мін 120-го та більше 40 боєприпасів 82-го калібрів. Вогонь вівся з напрямку с. Доломітне, Гольмівський та Байрак. Також російсько-окупаційні війська випустили сім мін калібру 82 мм у бік оборонців с.Зайцеве.

Крім того, на Донецькому напрямку бойовики здійснили один обстріл - у районі н.п. Гранітне випустили п’ять мін калібру 120 мм.

Мотузяник наголосив, що у відповідь на провокації українські захисники вели активні оборонні дії та відкривали вогонь у відповідь з чергових вогневих засобів. При цьому міномети й артилерію військовослужбовці Об’єднаних сил не застосовували.