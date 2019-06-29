Окупанти обстріляли з СПГ Золоте-4: пошкоджені будинки
Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили обстріл мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування та обстріляли зі станкового протитанкового гранатомету населений пункт Золоте-4.
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
“27 червня, о 04.35 ранку, збройні формування РФ з напрямку Золоте-5 обстріляли населений пункт Золоте-4 зі станкового протитанкового гранатомету. За фактом обстрілу населеного пункту Золоте-4 мобільною групою української сторони СЦКК здійснено фотофіксацію”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в результаті розриву гранати зруйновано дах та пошкоджено вікна, фронтон стіни і паркан житлового будинку.
Крім того, на автомобільній дорозі, поряд з будівлею, військові зафіксували вирву. За їх оцінкою вона утворилася в результаті розриву ще однієї гранати.