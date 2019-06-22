На Донбасі від опівночі - дев’ять обстрілів, поранений боєць ООС

Збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню з початку доби, 22 червня, станом на 12 годину.

Про це під час брифінгу у суботу, 22 червня, заявив речник Міноборони Максим Праута, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на 12-ту годину сьогодні, 22 червня, кількість обстрілів з боку російсько-окупаційних військ становить 9, у тому числі із застосуванням 120-мм та 82-мм мінометів – 3", - сказав він.

Праута додав, що на Луганському напрямку з 8:30 упродовж 20 хвилин противник випустив 18 мін 82-го калібру та вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Нижньотепле. Приблизно у цей же час зафіксовано обстріл позицій ООС неподалік Південного з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

За словами Праути, на Донецькому напрямку російські окупанти вночі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по військовослужбовцях Збройних сил України, які виконують бойові завдання в районах Водяного, Старогнатівки та Широкиного. Близько 5-ї ранку одна 120-мм міна розірвалася на позиціях ООС поблизу Красногорівки. З 6:30 ранку протягом півгодини російські військові формування зі станкових протитанкових гранатометів обстрілювали українські позиції біля Гнутового. А після 8-ї ранку влаштували 15-хвилинну провокацію із використанням кулеметів великого калібру та стрілецької зброї біля Павлополя.

Крім того, повідомив Праута, у період з 10:45 до 11:30 окупанти з боку населеного пункту Азов випустили 8 мін калібру 82 мм по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Водяного.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення і наразі перебуває у медичному закладі. Стан здоров’я нашого захисника – задовільний", - додав Праута.

Він зауважив, що майже на кожен обстріл воїни ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, втрати втрати ворога уточнюються.