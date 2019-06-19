У КПВВ на Донбасі у чергах очікують 215 авто

У середу зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують 215 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 30/50; “Мар’їнка” – 0/50; “Новотроїцьке” – 20/45; “Гнутове” – 10/10”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.

За даними прикордонників, минулої доби пасажиро-транспортний потік суттєво збільшився. Загалом через КПВВ прослідувало 44,4 тисяч осіб та 5,3 тисяч транспортних засобів.