Перед засіданням ТКГ окупанти запустили хвилю фейків

Напередодні чергового засідання тристоронньої контактної групи, запланованого на 19 червня у Мінську, російська окупаційна адміністрація ОРДЛО розгорнула інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію підрозділів ООС.

Про це інформує прес-центр штабу ООС.

“Зокрема, російська окупаційна адміністрація ОРДЛО та представники російських окупаційних підрозділів через власні джерела масової пропаганди відкрито публікують фейкові новини про нібито підготовку українськими військами провокативних обстрілів власних позицій та мирних населених пунктів”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за останній тиждень на Донбасі відбулась ескалація застосування ворогом видів озброєнь заборонених Мінськими угодами.

Зокрема, констатують у прес-штабі ООС, зафіксовані непоодинокі випадки відкриття вогню з боку російських окупаційних військ із застосуванням артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, а також мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Усі вони відображені у офіційних звітах СММ ОБСЄ та ретельно задокументовані українською стороною СЦКК.

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Крім того, ворог здійснював цинічні обстріли мирних мешканців та об’єктів цивільної інфраструктури по усій протяжності лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.

Особливо кричущим випадком став обстріл зі сторони окупованого Донецька із застосуванням самохідних гаубиць 2С1 населеного пункту Мар’їнка, під час якого постраждали п’ять мирних мешканців, зазначають у прес-штабі ООС.

“Зважаючи на те, що ворог систематично та цинічно ігнорує будь-які домовленості і готовий до вчинення будь-яких дій, спрямованих на зрив засідання ТКГ, особовий склад ООС продовжує виконувати бойові завдання, дотримуючись прийнятих раніше зобов’язань у рамках Мінських домовленостей і не піддаючись на провокації з боку противника. Разом із тим, прямі загрози з боку російських окупаційних військ будуть миттєво ліквідуватися із застосуванням засобів, що не суперечать раніше укладеним мирним угодам”, - наголошується в заяві.