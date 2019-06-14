СБУ встановила причетність Кремля до збиття українського Іл-76

СБУ має неспростовні докази, що рішення про збиття українського військово-транспортного літака Іл-76 ухвалене в Кремлі та приведене у дію позаштатним підрозділом Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, відомим як "приватна військова компанія "Вагнера".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Слідчі СБУ встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ю армією ЗС РФ генерал-майор Євгеній Нікіфоров, командирований на Донбас для здійснення воєнного вторгнення та окупації частини території суверенної країни. Більше того, виконавці вбивства українських воїнів — Дмитро Уткін, Андрій Гуральов та Андрій Лебедєв, після повернення в Росію були відзначені Путіним офіційними державними нагородами "Орденами Мужності", - йдеться у повідомленні.

Ще під час брифінгу 7 жовтня 2017 року Голова СБУ Василь Грицак повідомив, що слідчі Служби безпеки виписали повідомлення про підозру керівнику "ПВК "Вагнера" Дмитру Уткіну.

Попри те, що російські воєнні злочинці постійно перебувають або на території країни-агресора, або у складі таємних контингентів сухопутних підрозділів військової розвідки РФ у Сирії та країнах Африки, Служба безпеки заявляє, що робить усе можливе, аби притягнути їх до відповідальності.

"Крім того, 5 червня колегія суддів Запорізького апеляційного суду визнала загибель командира екіпажу літака Іл-76 Олександра Білого наслідком збройної агресії РФ проти України. Така практика стає гарантією для сімей українських Героїв, котрі загинули від рук Кремля на державну допомогу та соціальний захист", - додали у повідомленні.

Як повідомлялося, 14 червня 2014 року у небі над Луганськом співробітники російської військової розвідки (ГРУ) збили військово-транспортний літак Міністерства оборони Іл-76. У тій страшній катастрофі загинули 49 військовослужбовців Збройних Сил України.