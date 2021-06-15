Ізраїль скасував обов'язкове носіння масок у приміщеннях

Більшості жителів Ізраїля дозволили відмовитися від носіння масок у приміщеннях.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю оголосило, що правило про обов’язкове носіння масок у приміщеннях на території країни буде скасовано у вівторок”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що маски залишаться обов’язковими у будинках для літніх людей, лікарнях й для невакцинованих та хворих на COVID-19. Не стосуватиметься скасування заборони й пасажирів авіарейсів та людей, які прямують до місця карантину.

Нагадаємо: вимогу стосовно носіння масок на відкритому повітрі Ізраїль скасував іще 18 квітня.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90