У США горить хімічне підприємство, місцевих жителів терміново евакуюють

У американському місті Роктон (штат Іллінойс) оголошена негайна евакуація через пожежу на хімічному підприємстві.

Про це повідомляє американський телеканал CNN, передає Укрінформ.

«Пожежна служба міста Роктон видала розпорядження про обов'язкову евакуацію через пожежу на хімічному підприємстві», - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що евакуація стосується всіх жителів та підприємств у радіусі однієї милі (близько 1,6 км) від місця розташування підприємства, де стався інцидент.

As I have been on scene, the building has slowly become engulfed in flames. The west side of the building has begun to crumble. pic.twitter.com/0NPd2DsQxY — Maggie Polsean (@MaggiePolsean) June 14, 2021

На доступному зображенні видно, як вогонь охопив кілька складських приміщень на підприємстві, причому місце пожежі охоплено густим чорним димом.

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Як уточнюється, пожежа виникла на території компанії Chemtool Inc у місті Роктон, який розташовується поблизу лінії розмежування між штатами Іллінойс і Вісконсін.

За офіційною інформацією, Chemtool Inc пропонує широкий вибір мастильних матеріалів.