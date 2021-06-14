Понад 100 дітей і онуків: в Індії помер глава найбільшої сім'ї в світі

Понад 100 дітей і онуків: в Індії помер глава найбільшої сім'ї в світі

Укрінформ
Зіона Хана, який вважається главою найбільшої сім'ї в світі, помер в індійському штаті Мізорам на 76-му році життя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС. 

Зіона Хана був главою релігійної секти, яка практикує полігамію. Він помер минулої неділі, залишивши після себе 38 дружин, 89 дітей і 36 онуків.

Повідомляється, що чоловік страждав на діабет і гіпертонію.

Складно сказати, чи дійсно сім'я Хани є найбільшою в світі, оскільки є й інші люди, які претендують на цей титул. Також складно оцінити точний розмір сім'ї Хани, оскільки цифри у звітах різняться. Наприклад, в одному з них стверджується, що у нього було 39 дружин, 94 дитини, 33 онуки і один правнук, що в сумі становить 181 людину.

Незважаючи на те, що в різних місцевих новинах Хана згадується як володар «світового рекорду», неясно, який саме це світовий рекорд. Однак незважаючи на це, сім'я Хани - свого роду місцева сенсація, яка приваблює туристів в їх село Бактавнг Тлангнуам на північному сході Індії.

Як повідомляв Укрінформ, у ПАР жінка народила відразу десятеро дітей, таким чином побивши світовий рекорд.

Фото: Getty Images

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