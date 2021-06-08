Жінка у ПАР народила одразу десятеро дітей - світовий рекорд

У ПАР жінка народила відразу десятеро дітлахів, таким чином побивши світовий рекорд, встановлений минулого місяця іншою матір'ю - Халім Сіссе з Малі, яка народила дев’ятеро малюків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє IOL

Як зазначається, 37-річна Госіаме Тамара Сітхоле народила на дві дитини більше, ніж виявили лікарі під час вагітності.

За словами її чоловіка, жінка народила семеро хлопчиків та трьох дівчаток за допомогою кесаревого розтину.

Як повідомляли раніше місцеві ЗМІ, Сітхоле, у якої вже є шестирічні близнюки, завагітніла природнім шляхом, без застосування репродуктивних технологій.

Фото: Thobile Mathonsi/African News Agency