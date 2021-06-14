●  Росія, Україна, літаки. Зброя Хафтару та вагнерівцям

Чергова серія розслідування про мережу авіакомпаній, які доставляють зброю для найманців “Вагнера”

На цей раз, мова піде про останню з відомих нам українських авіакомпаній, яка була масштабно залучена у забезпеченні повітряного мосту між ОАЕ та Лівією, з метою підтримки сил Халіфи Хафтара зброєю та грошима.

Ну, і, звичайно, абсолютно “випадково” серед людей, які пов’язані з цією компанією, опинилися росіяни… Совпадєніє?

Перелік попередніх серій:

● Поставки російської зброї: як “підставляють” Україну

● Хто як обзивається – той так і називається: Росія звинуватила Україну у поставках зброї, які здійснювала сама

● Росія, Україна, літаки. Українські помічники Пригожина

СЛУЖБА БОЖА ПРАЦЮЄ…

16 грудня 2020 року Служба безпеки України повідомила про блокування на Миколаївщині спроби контрабанди товарів подвійного призначення у підембаргову країну. Спробу вивозу обладнання і приладів для військово-транспортних літаків здійснила авіакомпанія, яка оперує вантажними авіаперевезеннями у країнах Близького Сходу та Африки.

Підконтрольний ГРУ МО Росії, блог “diana mihailova” писав про цей епізод, як підтвердження того, що саме Україна здійснює контрабанду зброї до Лівії, де точиться війна між Урядом національної згоди, підтриманим ООН, та повстанцями фельдмаршала Халіфи Хафтара, на боці якого воюють вагнерівці.

Контрабандні товари, які намагались вивезти літаком з аеропорту Миколаєва, були сховані на борту, та не отримали відповідних дозволів Державної служби експортного контролю України. Така діяльність має ознаки складу злочину за статтею 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю). А вже 2 червня 2021 року в СБУ повідомили, що один з учасників спроби контрабанди отримав офіційну підозру у вчиненні злочину.

Інформаційні матеріали СБУ у грудні 2020-го та у червні 2021 супроводжувалися фотографіями літака, який намагалися використати для контрабанди. На світлинах бортові номери літаків були навмисно заблюреними, як того вимагає українське законодавство.

Однак, на щастя, літаки, поки що, відрізняються від автомобілів своєю малою чисельністю, що дозволяє упізнавати їх за зовнішнім виглядом та формою лівреї — фарбування, що має унікальні особливості.

Саме тому, на зображеннях, поширених прес-центром СБУ можна досить легко упізнати Іл-76Т з бортовим номером UR-CPS (заводський номер 0013428831). Іл-76Т є досить рідкою машиною, на відміну від поширених Іл-76-ТД. Крім того, у даного UR-CPS досить виразна ліврея, яка відрізняє його від інших.

Російський сервіс RussianPlanes.net, містить інформацію, що цей літак оперується українською компанією “ЗетАвіа” (ZetAvia) з 2017 року. До того, він мав бортовий номер UP-I7618, а його компаніями-операторами були казахстанські “Air Almaty”, “Азія Континенталь Ейрлайнс” та зимбабвійська “Avient Aviation”.

УКРАЇНСЬКІ КОМПАНІЇ У ЗВІТІ ООН

Літак Іл-76Т з прес-релізів СБУ привернув мою увагу не просто так. Назву компанії, яка ним оперує, я бачив вже багато разів в процесі своїх досліджень пригожинської групи “Вагнера” та того, як вона забезпечує доставку своєї зброї до різних куточків світу.

8 березня 2021 року був опублікований офіційний звіт Групи експертів РБ ООН щодо Лівії. Назва української авіакомпанії ZetAvia згадується у звіті 29 разів. Здебільшого, у контексті порушення ембарго, накладеного РБ ООН. За словами експертів ООН, компанія постачала зброю для повстанців Халіфи Хафтара, на боці якого воюють найманці групи “Вагнера”.

Експерти ООН звинувачують українську ZetAvia в тому, що оперовані нею літаки здійснили десятки підозрілих перельотів до Бенгазі та інших аеропортів, контрольованих Хафтаром і його партнерами. А також у підробці політних та супровідних документів на вантажі, що перевозилися літаками, якими оперувала ZetAvia.

До своїх звинувачень експерти ООН прикладають велику чисельність реальних документів. Як наприклад ось це польотне завдання з Ботсвани (FBSK) до Бенгазі (HLLB), підписане внутрішнім аудитором ZetAvia Кормщиковим Вадимом Вікторовичем.

У листопаді 2020 року розслідувачка британського телеканалу BBC Маніша Гангулі (Manisha Ganguly) випустила своє чергове OSINT-розслідування про порушення прав людини у Лівії та ігнорування ембарго на постачання зброї до цієї країни. Її документальний фільм можна подивитися на Youtube-каналі BBC.

В одному з епізодів цього документального фільму про поставки зброї силам фельдмаршала Хафтара, Гангулі розповідає про Іл-76-ті, які здійснювали маршрути з ОАЕ до аеропорту єгипетського міста Сіді-Баррані, який знаходиться у 100 кілометрах від кордону Єгипту з Лівією.

За свідченнями журналістки BBC, дані відкритих сервісів, які відстежують польоти літаків, говорять про те, що кожного разу, наближаючись до аеропорту Хабата (Habata Airport), літаки Іл-76 відключали свої транспондери, які повідомляють про місцезнаходження літака.

Однак, декілька рейсів, які приземлялися та злітали з аеропорту поблизу міста Сіді-Баррані все ж таки вдалося встановити. Це рейси ZAV9511 та ZAV9515.

Вказані рейси виконує компанія ZetAvia, про що свідчить і згаданий вище звіт експертів ООН по Лівії.

Крім цього, у Twitter доступно багато твітів з інформацією про ці рейси ZetAvia за хештегами #ZAV9511 та #ZAV9515. Також про них писали і підконтрольні ГРУ МО Росії блоги, намагаючись звинуватити саме Україну у поставках зброї, яку здійснювала російська сторона руками українських компаній-операторів.

АВІАКОМПАНІЯ “ЗЕТАВІА” І ЇЇ БАТЬКИ-ЗАСНОВНИКИ

ТОВ “Авіакомпанія “ЗетАвіа” було засноване в Україні у квітні 2009 року (ЄДРПОУ 36420097). Сервіс відкритих даних Youcontrol вказує, що місцем заснування компанії був аеропорт цивільної авіації міста Херсона. А у 2012 році компанія перебралася до Києва.

Засновниками компанії у 2009 році виступили Скорняков Володимир Вікторович, Сергєєв Кирило Олександрович та Сергєєв Олег Володимирович, який виявився громадянином Російської Федерації з міста Єкатеринбурга.

Пізніше, двох його співзасновників (Скорнякова та іншого Сергєєва) замінив Павлушев Ігор Борисович, також громадянин Росії з міста Коломни, Московської області, який ще пізніше змінив своє місце проживання на Казань. Олег Сергєєв утримував частку розміром більше 60 тисяч гривень, а частка Павлушева становила близько 6 тисяч (тобто, приблизно, 90/10).

Громадяни Росії Павлушев та Сергєєв були співзасновниками авіакомпанії аж до 2019 року, коли місце Сергєєва зайняв індієць Вадаккевіду Шрікумар Пулінчері, а місце Павлушева — білорус Володимир Юрійович Сиротинін з міста Мачулиші, Мінської області.

Ще через три місяці, Пулінчері передав більше половини своєї частки у компанії киянину Володимиру Костянтиновичу Євтушенку. За даними сервісу Youcontrol, Володимир Євтушенко є одним з міноритарних партнерів депутата Верховної Ради України четвертого скликання Льовіна Анатолія Івановича у компанії ТОВ “Авіаційна компанія “А.Т.І.” (30116451).

Про президента корпорації «Титан» Анатолія Льовіна та його зв’язки з помічницею власника літаків Джайдіпом Мірчандані та загиблою у авіакатастрофі під Тегераном Оленою Малаховою, я писав у попередній серії розслідування.

На Анатолії Льовіну “співпадіння” в історії власників компанії не закінчуються. Один з росіян-засновників, Ігор Борисович Павлушев, є випускником Ворошиловградського (нині Луганське) вищого військового авіаційного училища штурманів імені Пролетаріату Донбасу. Поряд з його прізвищем у списку 7-ї роти училища вказані номер телефону в Об’єднаних Арабських Еміратах (+971–50–891–55–34) та електронна адреси igorpav@emirates.net.ae. А отже Павлушев певний час працював або й досі працює (оскільки номер телефону активний у месенджерах WhatsApp, Telegram та Signal) у ОАЕ. Також, в одному з месенджерів можна знайти і фотографію Ігоря Павлушева.

До того ж, саме у ОАЕ зареєстровані компанії безпосереднє відношення до яких має Джайдіп Мірчандані, власник двох спалених у лівійській Ель-Джуфрі Іл-76. Саме аеропорти ОАЕ є джерелом великої кількості зброї, яка постачається силам Хафтара та групи “Вагнера” в Лівії.

Крім того, згідно з текстом рішення Арбітражного суду міста Москви від грудня 2013 року, Сергєєв та Павлушев судилися за контроль над російською компанією “Авиакомпания Авиаль HВ”, яка припинила свої операції ще у 2011 році. За даними сервісу RussianPlanes, окремі літаки цієї авіакомпанії перейшли у власність української авіакомпанії “Ветеран” (UR-CEM та UR-CEN), яку я також згадував у своїх попередніх розслідуваннях.

Таким чином, серед контролерів “ЗетАвіа” ми маємо двох росіян, ймовірно, пов’язаних з ОАЕ; одного індійця — співвітчизника нашого старого знайомого перевізника зброї та готівки для Башара Асада — Джайдіпа Мірчандані; а також партнера українського бізнесмена Анатолія Льовіна, який вже зустрічався нам у матеріалах цієї справи. Забагато співпадінь, як на мене.

ЛІТАКИ “ЗЕТАВІА”

На сайті компанії міститься інформація лише про чотири борти авіакомпанії: три Іл-76ТД (UR-СIB, UR-CIF, UR-CTO) та один Іл-76Т (UR-CPS) — той, що проходить доказом у справі СБУ.

Однак, сервіси відкритих даних Clarity Project та RussianPlanes, говорять, що ТОВ “ЗетАвіа” у різний час оперувала двома Іл-76Т та дев’ятьма Іл-76ТД, власниками більшості з яких є компанії, зареєстровані у офшорних зонах ОАЕ.

Скріншот таблиці літаків. Джерело “Петр и Мазепа”

Примітним є те, що, принаймні шість з одинадцяти літаків, якими оперувала компанія “ЗетАвіа”, в інший час також були підконтрольні казахстанській “Air Almaty”, яка разом з “ЗетАвіа” стала фігурантом розслідування казахстанських журналістів ще у жовтні 2019 року.

Саме в цьому розслідуванні засвітилося відео, відзняте повстанцями Халіфи Хафтара 29 січня 2019 року, на якому зображується розвантаження літака Іл-76, який прибув з вантажем готівкових грошей до лівійського аеропорту Таманхінт з Бенгазі.

На відео видно, що це літак казахстанської авіакомпанії Sigma Airlines з бортовим номер — UP-I7645.

У травні 2019 року про цей епізод написало видання Al-Jazeera.

До 2016 року експлуатантом цього Іл-76ТД була саме “Авіакомпанія “ЗетАвіа”, яка оперувала ним під бортовим номером UR-CID. У 2016-му борт був переданий “Air Almaty”, а потім “Sigma Airlines”. Насправді ж, компанія “Air Almaty”, швидше за все, була перетворена на “Sigma Airlines”.

Обома керував Умірбек Кенесбаев, також випускник Ворошиловоградського вищого авіаційного училища штурманів, який служив у морській авіації СРСР, а пізніше став президентом асоціації “Казахстанська мала авіація”.

Обидві компанії також згадуються у звіті експертів РБ ООН по Лівії в контексті порушень рішень Ради Безпеки. Там само згадуються і літаки, якими оперувала “ЗетАвіа”. Так, за даними експертів ООН 29 червня, 1 та 3 липня 2019 року літак з бортовим номером UR-CIB, який з 2016-го належить “ЗетАвіа”, доставляв з Габороне (столиця Ботсвани) до Бенгазі розібрані гелікоптери SA341 Gazelle та AS332L Super-Puma. При цьому, за даними звіту ООН, поставки здійснювались по підробленим документам. До речі, гелікоптери типу Gazelle активно використовуються найманцями групи “Вагнера” і в ЦАР.

У вересні 2020 року було повідомлено, що “Sigma Airlines” потрапила під санкції Європейського Союзу за порушення прав людини у Лівії. Однак, як ми раніше писали, саме тому схематозники постачань зброї використовують гнучкі механізми передачі літаків іншим експлуатантам (серед них і українським компаніям), в разі якщо санкції будуть застосовані до попередніх підставних осіб.

На думку експертів ООН, єдиним дієвим виходом з ситуації є застосування санкцій саме до конкретних літаків, що перебувають у власності офшорних компаній, зареєсрованих в ОАЕ, особи власників яких не розкриваються.

А МОЖНА КОРОТШЕ?..

Публікації цих розслідувань, навряд чи є найбільш читаними, з-поміж інших матеріалів. За час розслідування довелося розповісти про десятки людей і юридичних осіб, які жонглюють двома дюжинами вантажних літаків, щоб приховати поставки зброї силам групи “Вагнера” у Лівії та ЦАР.

Однак, викласти всю цю інформацію необхідно. Адже, обережні формулювання документів РБ ООН та “глибоке занепокоєння” наших західних друзів ніяк не може вплинути на вбивства людей у Лівії та ЦАР. Не кажучи вже про схід України.

Тому, підсумовуючи декілька серій розслідування, ситуація виглядає наступним чином…

В ОАЕ діє розгалужений бізнес вантажних авіаперевезень, який, ймовірно, утримується Джайдіпом Мірчандані, його сім’єю та партнерами. Не даремно США накладало на нього санкції. Хоча й дуже швидко їх зняло… Приблизно те саме ми зараз спостерігаємо з санкціями проти “Північного потоку 2”. І причини в обох випадках, на мою думку, були схожі… Бабло!

Джайдіп Мірчандані та його посіпаки розуміють, що юридичні особи є вразливими для міжнародних санкцій, і тому використовують мережу контактів у пострадянських країнах. Оскільки Мірчандані жив, вчився і працював в Росії, де у нього, ймовірно, збереглися гарні контакти з російськими спецслужбами. Зокрема, можливо, це було і залишається ГРУ.

Бізнесмени-партнери у Вірменії, Казахстані, Молдові та Україні приваблюються високими заробітками на доставці смерті, які, ймовірно, пропонують колеги Мірчандані. Тому, в Україні, партнери еміратського бізнесу використовують свої можливості, щоб виступати прокладками для налагодження повітряного мосту ОАЕ-Лівія. Мені не відомо, роблять вони це виключно за гроші, або через те, що можуть бути завербованими воєнною розвідкою РФ.

Як вишенька на торті — пропагандистська робота ГРУ. Вони прекрасно розуміють, що приховати постачання зброї вагнерівцям не можливо. За порушення ембарго країни заходу будуть намагатися жорстоко карати винуватців. І тому, найкращим виходом з ситуації є підставити Україну під ці звинувачення і отримати комбо-хіт.

Що з приводу усього викладеного думають наші компетентні органи, мені поки що невідомо… Але, принаймні, одна підозра за статтею 333 від СБУ вже є. Подивимося, як будуть розвиватися події.

Джерело:

● Росія, Україна, літаки. Зброя Хафтару та вагнерівцям

● Росія, Україна, літаки. Є одна «ЗетАвіа»…

Дмитро Золотухін

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