Поставки російської зброї: як "підставляють" Україну

Спецслужби РФ створили мережу компаній по всьому світу з метою приховування своїх можливостей організації трафіку зброї

У кінці 2020 року в ефірі ключових російських телеканалів з'явилися сюжети про розвантаження вантажних літаків Іл-76 у аеропорті Бангі (столиці Центрально Африканської Республіки – ЦАР). Це Кремль хизувався прибулими до ЦАР військовими радниками та бойовиками російських приватних військових компаній “Вагнера” та “Патріот”.

В той же день, 27 грудня, телеграм-канал #ЧЕРГОВИЙПОКРАЇНІ написав про конфлікт в ЦАР, активну участь в якому беруть російська та французька сторона. За домовленістю з керівництвом ЦАР, Міністерство оборони Росії відрядило в африканську країну своїх “військових радників” та військову техніку. А офіційний Париж висловив занепокоєння дестабілізацією у своїй колишній колонії.

28 грудня 2020 року стали з’являтися повідомлення про те, що один з літаків, що приземлилися напередодні у Бангі, є Іл-76TD (EX-76003, серійний: 1033418596), який належить, зареєстрованій в Україні, компанії “Fly Sky Airlines”. Це підтверджується окремими даними сервісу Flightradar та фотографіями літака з аеропорту Кігалі в Руанді, яка є базою для перевалки російської зброї до різних країн Африки. Уряд Руанди також підтримує офіційну владу ЦАР та непогано заробляє на прикритті поставок російської зброї до країн Африки, включно з тими, що знаходяться під міжнародним ембарго.

Згаданий літак Іл-76ТД, який формально обслуговується в Киргизстані, до липня 2020 року експлуатувався компанією Azee Air (Казахстан) під номером UP-I7650, та, зокрема, здійснював перельоти з Абу-Дабі до Лівії.

Дана компанія була звинувачена у доставці зброї до Лівії, з метою передачі силам генерала Халіфи Хафтара, який воював проти, визнаного на рівні ООН, Уряду національної згоди. Не зважаючи на заперечення звинувачень з боку компанії, Казахстан скасував ліцензії “Azee Air”. Ймовірно, це і стало причиною передачі її активів (включно з літаками) українській компанії “Fly Sky Airlines”.

Згідно з даними сервісу інформації про юридичних осіб YouControl, ТОВ “Флай Скай Ейрлайнз” (43061957) зареєстроване 14.06.2019 та належить Резніченко Олександру Сергійовичу. Він також є власником ТОВ “СА-Карго” (38317168). А згідно з даними сервісу GetConnect мав безпосереднє відношення до авіакомпанії Europe Air (“Європа Ейр”), що була заснована в жовтні 2013 року. Номер телефону, вказаний при реєстрації ТОВ “СА-Карго” (+380 97 473 23 28), належить Олександру Резніченко, однак сервіс GetContact вказує, що він працює у “Європа Ейр”.

Засновником і бенефіціаром “Європа Ейр” була киянка Катерина Нефьодова. Керівником - Кравченко Віктор Олексійович. До флоту компанії входили ті самі Іл-76TD, здійснюючи польоти з аеропорту Шарджа (ОАЕ), в той час, як офіційно аеропортом компанії було зазначено Кривий Ріг. Флот “Europe Air” складався з п'яти вантажних літаків Іл-76ТД (бортові номери: UR-BXS, UR-CMC, UR-CRN, UR-CRP и UR-EAB). Усі вони були взяті в лізинг у компанії INFINITE SEAL INC (Британські Віргінські острови). Середній вік флоту - близько 29 років. Найновіший літак був виготовлений в 1992 році, найстаріший - в 1983 році.

Влітку 2019 року “Europe Air” втратила два літаки, у Лівії. За даними окремих джерел, літаки, що приземлилися у лівійській Аль-Джофрі були знищені вогнем турецького безпілотника. Причиною стала підозра у доставці зброї військам Хафтара. Туреччина, на той час, також підтримувала Уряд національної згоди, в той час як російська сторона надавала підтримку генералу Халіфі Хафтару, який хотів захопити владу.

27 липня 2019 року Державна авіаційна служба України призупинила дію сертифікату експлуатанта авіакомпанії “Europe Air” №UK 046. Причиною зазначається рішення відповідної Комісії, що сертифікує придатність літаків, екіпажів, технічного персоналу.

Після цього, компанія “Флай Скай Ейрлайнз” успадкувала літаки, які раніше експлуатувала компанія “Europe Air”. Крім того, кілька техніків, які працювали у компанії “Europe Air” також приєдналися до “Fly Sky Airlines” у 2019 р.

За даними “Центру дослідження Африки”, власником літаків “Europe Air” була офшорна фірма Infinite Seal Inc., що зареєстрована на Британських Віргінських островах. Однак, експерти стверджують, що і це формальна прокладка. Справжнім власником знищених у Лівії літаків називають вірменську авіакомпанію-експлуатанта Veteran Avia LLC. Компанії під такою самою назвою зареєстровані у також Греції, Індії, Пакистані, Великобританії та є офісами вірменської компанії. За цією мережею стоїть мешканець ОАЕ, підприємець із індійським прізвищем Джайдіп Мірчандані (Jaideep Mirchandani).

За даними Держдепу США, Мірчандані належать авіакомпанії: Rayyan Air Pvt Ltd., Veteran Avia LLC, Aerospace One, S.A., Agneet Sky Limited, Aeolus FZE, Aerospace Company FZE, Aircon Beibars FZE, та Aristeidis A. Pappas. З огляду на зазначене, є всі підстави вважати, що ця особа контролювала і діяльність «Europe Air», а зараз може контролювати “Fly Sky Airlines”.

Бюро промисловості та безпеки США вважало, що Джайдіп Мірчандані та члени його родини здійснювали дії, що суперечать інтересам національної безпеки та зовнішньої політики США (мова йшла про використання зареєстрованого у США літаку для транспортування російської валюти і зброї задля підтримки уряду Сирії). За це і Мірчандані і його компанії були внесені до «чорного списку». Але вже у 2016-му році стало відомо, що його було вилучено з цього списку.

За схемою, подібною до реєстрації компанії “Veteran Avia LLC” у різних країнах, зареєстрована і “Fly Sky Airlines”. Компанія з аналогічною назвою, що входить до зазначеної вище мережі, називається “Fly Sky S.L.R.” та зареєстрована у Румунії. Засновником та директором румунської філії є молдавський бізнесмен Гілан Григоре (Ghilan Grigore). За наявними даними, Гілан Григоре також володів, зареєстрованими у Молдові компаніями “Terra Avia” (колишня Sky Prim Air), яка контролювала флот декількох вантажних Boeing 747, та Oscar Jet. Крім того, Гілан Григоре є співзасновником російської компанії ООО “Гріксона Ейр”, що зареєстрована у Карелії. Його партнером у цій компанії є Михайло Юрійович Чаплигін, який є директором цієї компанії.

Літаки “Terra Avia” також були помічені у доставці зброї в Лівію. За співпадінням, молдавські органи цивільної авіації також скасували дію сертифікатів авіакомпаній Григоре на здійснення польотів. Тому мережа авіакомпаній Fly Sky Airlines (в Румунії, Україні та Киргизстані) стала наступною офіційною базою для забезпечення польотів вантажних літаків, які обслуговують присутність російських найманців у гарячих точках.

Таким чином, єдине, що пов’язувало знищені на базі в Аль-Джофрі вантажні літаки та борт, який доставив “вагнерівців” до ЦАР, з Україною, це українська реєстрація компанії, що була оператором літаків. А також, українські громадяни, які мали відношення до цих компаній, та, сподіваємося, понесуть відповідальність за свою роботу на державу-агресора.

Українська сторона не володіла цими літаками і не мала жодного відношення до вантажу, що вони перевозили. Це саме стосується і до літаків, знищених у Лівії, і до борту, який привіз до ЦАР російських найманців та бронетранспортери турецького виробництва Otokar Kobra.

Ймовірніше за все, спецслужби Російської Федерації, використовуючи свою агентуру та просто найнятих підставних осіб, створили мережу компаній по всьому світі з метою приховування своїх можливостей організації трафіку зброї до тих країн, де Кремль має політичні інтереси. Однак, як завжди, кошти, що виділяються для цього, безбожно розкрадаються. Тому, літаки, якими оперують компанії, створені для прикриття контрабанди зброї Кремлем, використовуються і для, нібито, легітимних поставок у ЦАР.

Дмитро Золотухін