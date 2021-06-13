Американець вижив, побувавши в пащі кита

Дайвер Майкл Паккард з американського штату Массачусетс вижив після того, як потрапив до пащі горбатого кита.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Укрінформ.

56-річний Паккард ловив лобстерів біля півострова Кейп-Код на глибині 14 метрів, коли раптом відчув сильний поштовх, після чого навколо нього раптово запанувала темрява. Чоловік спочатку подумав, що на нього напала акула, але коли зрозумів, що не відчув болю від укусу, здогадався, що це, напевно, кит. «Я вирішив: звідси мені ніяк не вибратися, мені кінець, я загину», - розповів Паккард виданню Cape Cod Times.

Як зазначається, він перебував у пащі близько 30 секунд, намагаючись штовхати і штурхати кита зсередини, а дихав за допомогою кисневого балона. В результаті кит виринув на поверхню і «виплюнув» дайвера, не заподіявши йому жодних ушкоджень, за винятком декількох синців. Після цього друг Паккарда, який залишався у човні, допоміг йому вибратися з води.

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«Експерти стверджують, що такі випадки надзвичайно рідкісні. Горбаті кити - неагресивні тварини і через свою фізіології не здатні проковтнути об'єкт завбільшки з людину (вони не мають зубів і харчуються дрібною рибою або планктоном, яких вони відсівають через «вуса» - рогові пластини всередині ротової порожнини)», - йдеться в публікації.

При цьому, зауважує Голос Америки, це не перший випадок, коли Паккарду вдається вціліти в екстремальній ситуації - раніше він пережив катастрофу невеликого літака на Пуерто-Ріко.

Фото із сайту golosameriki.com