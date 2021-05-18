В Австралії серфер загинув унаслідок нападу акули

Біля узбережжя австралійського штату Новий Південний Вельс острова Окленд 50-річний чоловік загинув внаслідок нападу акули.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC.

У вівторок, близько опівдня, до медиків надійшов виклик про чоловіка, на якого напала акула, коли він займався серфінгом.

Рятувальники витягнули з води 50-річного чоловіка у критичному стані з раною у верхній частині стегна. Попри надання невідкладної допомоги чоловіку, медики не змогли врятувати його життя.

Зазначається, що чоловік був місцевим серфінгістом. Поліція вже закрила пляж, поблизу якого стався смертельний інцидент.

Тепер фотографії укусу акули аналізуються вченими, які намагатимуться визначити вид та розмір самої акули.

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Як повідомляв Укрінформ, у січні біля острова Окленд у Новій Зеландії 19-річна дівчина загинула внаслідок нападу акули.

Фото: АВС