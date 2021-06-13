Лікарню на півночі Сирії обстріляли ракетами - 13 загиблих

У місті Афріні на північному заході Сирії (провінція Алеппо) внаслідок обстрілу лікарні загинули щонайменше 13 осіб.

Про це повідомляє CNN Türk, передає Укрінформ.

«Ракетно-артилерійський вогонь обрушився на травмпункт лікарні. Внаслідок обстрілу загинули 13 мирних жителів та 27 дістали поранення», - повідомляє телеканал.

Зазначається, що кількість загиблих може зростати, оскільки деякі поранені перебувають у тяжкому стані.

За інформацією Анадолу, обстріл вівся з району Телль-Ріфат, який перебуває під контролем сил режиму Асада.

Як повідомляв Укрінформ, у березні внаслідок ракетних обстрілів армією Асада лікарні на заході провінції Алеппо загинули щонайменше шестеро людей, у тому числі дитина.

Фото: АА