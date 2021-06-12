У США розслідуватимуть спроби адміністрації Трампа перехопити листи демократів

Міністерство юстиції США розслідуватиме намагання цього відомства за часів президентства Дональда Трампа перехоплювати дані електронного спілкування представників опозиційної Демократичної партії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

Голова Комітету Конгресу з питань розвідки Адам Шифф та ще один член демократичної партії, представник штату Каліфорнія Ерік Суолуелл, заявили, що минулого місяця компанія Apple повідомила про те, що їх дані були передані Міністерству юстиції у 2018 році. Комітет тоді розслідував зв'язки експрезидента США з Москвою.

Генеральний інспектор мін'юсту Майкл Горовіц заявив, що розслідуватиме ці заяви та можливі випадки "викрадення" телефонних розмов журналістів під час правління Трампа.

У своїй заяві заступник прессекретаря Білого дому Ендрю Бейтс зазначив, що поведінка адміністрації Трампа є "шокуючою" та "вочевидь вписується у жахливу тенденцію, що являє собою протилежність тому, як слід використовувати владу".

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Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп після програшу на президентських виборах восени минулого року вів активну кампанію щодо дискредитації голосування. Він заявляв, що в штатах, де перемогу отримав його суперник, проводилися незаконні голосування поштою, а його команда подавала десятки судових позовів із метою оскаржити підсумки голосувань у цих штатах.