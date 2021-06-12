Пулітцерівська рада дала спеціальну нагороду дівчині, яка зняла вбивство Флойда
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.
«Історія з Флойдом підкреслила важливу роль не тільки журналістів, а й простих громадян у пошуках правди і справедливості, - сказала співголова ради Пулітцерівської премії Мінді Маркес на церемонії нагородження. - Рада присудила спеціальну нагороду Дарнелл Фрейзер, підлітку-свідку, яка зняла й оприлюднила відео, що шокувало глядачів і викликало протести проти жорстокості поліції по всьому світу».
Зазначається, що це відео стало важливим доказом, використаним у суді над колишнім офіцером поліції Міннеаполіса Дереком Шовіном. У квітні суд присяжних визнав його винним за всіма пунктами обвинувачення у вбивстві Флойда.
Нагадаємо, 25 травня 2020 року в Міннеаполісі під час затримання поліцією помер афроамериканець Джордж Флойд. Його смерть спричинила значний резонанс, який вилився у потужну хвилю протестів під гаслом Black lives matter - як у США, так і по всьому світу.