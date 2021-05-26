Байден: Смерть Флойда змінила світ

Загибель Джорджа Флойда рівно рік тому дала початок масштабним протестам на захист громадянських прав по всьому світу, яких не було з середини XX століття.

Про це йдеться в заяві Джо Байдена з нагоди роковин смерті Джорджа Флойда, яку оприлюднив Білий дім, повідомляє Укрінформ.

«Вбивство (Флойда – ред.) поклало початок літу протестів, яких ми не бачили з часів епохи захисту громадянських прав у 1960-х роках. Протестів, які мирно гуртували людей усіх рас і поколінь, аби колективно сказати – годі безглуздих убивств!», - зазначив президент США.

Він поінформував, що в річницю трагічної смерті Флойда зустрівся з його родиною, як і рік тому: «За день до похорону рік тому ми з Джил (першою леді США – ред.) зустрілися із сім'єю, і дочка (Джорджа Флойда – ред.) сказала мені: «Тато змінив світ». Так, він змінив».

Глава Білого дому також сказав, що вирок поліцейському, винному в смерті Флойда, став «ще одним важливим кроком на шляху до справедливості». Але прогрес треба розвивати далі, аби домогтися реальної відповідальності правоохоронців, які порушують присягу, заявив американський лідер.

«Нам потрібно побудувати міцну довіру між переважною більшістю чоловіків і жінок у формі, які гідно носять свої значки, а також суспільством, якому вони присягнули служити й захищати»,- наголосив Байден.

Нагадаємо, 25 травня 2020 року в Міннеаполісі під час затриманням поліцією помер афроамериканець Джордж Флойд. Його смерть спричинила значний резонанс, який вилився у потужну хвилю протестів під гаслом Black lives matter - як у США, так і по всьому світу.

Фото: Getty Images