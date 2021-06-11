У Гонконгу запровадили цензуру фільмів, які «загрожують нацбезпеці»

Влада Гонконгу тепер має право забороняти фільми, які «ставлять під загрозу національну безпеку», що викликає побоювання з приводу свободи вираження думок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Nikkei.

Відтепер цензури може зазнати будь-який фільм, котрий може сприйматися як заохочення чи підбурювання до чогось, що загрожує національній безпеці.

Представники регіонального уряду Гонконгу заявили, що нові правила мають на меті "надати чіткіші вказівки щодо експертизи та класифікації фільмів".

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Водночас видання зазначає, що це рішення наближає Гонконг до рівня цензури фільмів на материковій частині КНР, де кінопродукти ретельно перевіряються на предмет тем, котрі критикують керівництво Комуністичної партії Китаю або не відповідають "цінностям", які китайський уряд прагне втілювати.

Як повідомлялося, у Гонконгу вже тривалий час періодично протестують проти намірів китайської влади придушити громадянські свободи міста.

Колишня британська колонія, Гонконг, повернулася до складу Китаю 1 липня 1997 за умови, що протягом 50 років там зберігатиметься капіталістичний лад та принцип "Гонконгом керують гонконгці".

Материковий Китай останнім часом дедалі більше обмежує демократичні права громадян на цій території.